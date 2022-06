Plebiscito per Koulibaly: per il 70% degli utenti di TN è il suo il rinnovo più importante

Il Napoli ha chiuso due colpi in entrata (Kvaratskhelia e Olivera) e riscattato Anguissa e Juan Jesus ed è alle prese con i rinnovi di Koulibaly, Mertens, Fabian Ruiz e Ospina

Mercato in entrata, ma anche rinnovi. Il Napoli ha chiuso due colpi in entrata (Kvaratskhelia e Olivera) e riscattato Anguissa e Juan Jesus ed è alle prese con i rinnovi di Koulibaly, Mertens, Fabian Ruiz e Ospina. Gli utenti di TuttoNapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione su quale sia il rinnovo di contratto più importante, hanno scelto quello del senegalese. Il centrale azzurro, con il contratto in scadenza il prossimo anno, ha ottenuto il 70% delle preferenze. Al secondo posto c’è Dries Mertens - scadenza giugno 2022 - con il 20%, seguono Ospina e Fabian. Il colombiano è nella stessa situazione contrattuale di Mertens, all’andaluso, invece, il contratto scadrà tra un anno. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)