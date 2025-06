Post-Spalletti, Sky: la FIGC vuole convincere Ranieri, la situazione

La FIGC è in pressing su Claudio Ranieri per la panchina della Nazionale italiana. La Federazione è alla ricerca del nuovo ct e il nome in cima alla lista resta Ranieri. Il presidente Gabriele Gravina lo considera il profilo ideale e sta cercando in tutti i modi di convincerlo ad accettare l’incarico sulla panchina Azzurra. Tuttavia, Ranieri è al momento orientato a restare nel suo nuovo ruolo dirigenziale all’interno della Roma, club a cui è molto legato.

Nella giornata dell’8 giugno, Ranieri ha incontrato Ghisolfi e Gasperini, rispettivamente ds e nuovo allenatore della Roma, senza lasciare intendere aperture verso la Nazionale. Nonostante ciò, il tecnico è apparso molto combattuto, segno che la possibilità di guidare l’Italia lo affascina. La FIGC, dunque, non si arrende e continuerà il pressing nei prossimi giorni. Intanto resta Stefano Pioli l’alternativa più concreta. A riferirlo è Sky Sport.