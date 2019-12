PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Kulusevski, è Inter-Juve!"

"Kulusevski, è Inter-Juve!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sul mercato di nerazzurri e bianconeri. La decisione finale - si legge - spetterà all'Atalanta. Vertice Marotta-Percassi: il primo è in vantaggio e vuole chiudere in gennaio, ma il secondo vaglierà l'offerta di Paratici per giugno: il costo è di 40 milioni.