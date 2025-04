Primo cambio per il Napoli: costretto ad uscire Anguissa

Il centropcampista camernunese Anguissa è stato costretto al cambio dopo uno scontro di gioco con Linetty. Dopo qualche attimo di prova delle sue condizioni fische ha dato il suo forfait alla gara, spazio a Billing.

