Primo vero esame senza Osimhen: Spalletti lancia un Napoli diverso con Mertens

Tutt'altro che banale la giornata di oggi per il Napoli. Prima il lungo pre-partita per il tributo a Diego Armando Maradona, col posizionamento della sua statua negli spogliatoi dopo un giro di campo alla presenza degli ex azzurri scudettati ed i vertici del calcio mondiale (presenti anche Ceferin ed Infantino). Poi un match che dirà tantissimo su dove effettivamente può arrivare la squadra di Luciano Spalletti, priva di un giocatore caratterizzante come Victor Osimhen, su cui poggiava tutto lo sviluppo offensivo. Senza dimenticare un pilastro come Anguissa, oltre ad elementi come Politano e Ounas (dovrebbero rientrare col Sassuolo) che accorciano la panchina, spesso decisiva finora.

NIENTE NERVOSISMO

Luciano Spalletti non ci pensa, almeno pubblicamente, ed ha insistito sulla strada della fiducia, sottolineando che "la rosa è di un certo livello e non è la prima emergenza" perché "già nelle prime partite era fuori Mertens per l'operazione, a centrocampo eravamo in pochissimi per 3 partite ed abbiamo fatto comunque ciò che volevamo, ma è chiaro che da queste risposte si darà un'impronta al cammino che vogliamo fare. Ma non dobbiamo innervosirci o farci condizionare". Il tecnico del Napoli intanto recupera Fabian e Insigne, preservati con lo Spartak, può contare su Demme, in crescita dopo il Covid (ma non ancora certo di un posto da titolare), e sembra pronto a confermare Mertens con uno sviluppo di gioco diverso.

CON MERTENS CAMBIA IL NAPOLI

Nonostante sia il bomber della storia del club, il belga va innescato in un modo totalmente diverso. Non a caso i migliori anni sono stati proprio quelli nel gioco fraseggiato e dominante dell'ex Sarri, giocando nello stretto, con le giuste distanze ed inserimenti a rimorchio col tempo giusto per aiutarlo a riempire l'area."Osimhen è un giocatore unico, è completo, Mertens tecnicamente e nel posizionamento non sbaglia, ma se deve fare uno strappo di 70 metri o saltare di testa è diverso - l'ammissione di Spalletti -, ma se gli capita una palla, la mette dove vuole. Si perdono delle caratteristiche, se ne prendono altre. E va costruito il gioco sulle caratteristiche, sono situazioni diverse e tutte e due buone se le fai funzionare".