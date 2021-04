Probabili di Sampdoria-Napoli: tornano Ospina e Manolas, due cambi davanti

Domenica alle 15 il Napoli torna a giocare dopo il recupero perso contro la Juventus. Gli azzurri vanno alla ricerca di punti per la Champions, affrontando al Ferraris la Sampdoria. Queste le ultime di formazioni da Tuttomercatoweb.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Problemi a centrocampo per mister Claudio Ranieri. Con la squalifica di Adrien Silva e l’infortunio ad Albin Ekdal, che potrebbe portare ad un nuovo forfait dello svedese, il tecnico blucerchiato dovrà rivedere la zona nevralgica. Al fianco di Thorsby ci dovrebbe essere Askildsen con Candreva sull’esterno di destra e uno fra Damsgaard e Jankto su quello di sinistra. In difesa davanti ad Audero non ci dovrebbero esserci Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia formata da Gabbiadini e Quagliarella.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Qualche cambio di formazione per Rino Gattuso dopo l'impegno infrasettimanale contro la Juventus in vista della sfida con la Sampdoria. Nel 4-2-3-1 dei partenopei dovrebbe rivedersi Ospina tra i pali, con difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana conferma per la coppia Demme-Fabian, con Politano che si riprende il posto a destra nel terzetto completato da Zielinski e Insigne. In avanti ballottaggio aperto Osimhen-Mertens, col nigeriano leggermente avanti.

SAMPDORIA (4-4-2) Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Askildsen, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

NAPOLI (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.