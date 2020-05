Problemi economici per Mediaset: Tiki Taka verso la chiusura

Tiki Taka verso la chiusura. Stando a quanto riportato dal quotidiano Leggo, ma trasmissione sportiva di Mediaset potrebbe chiudere definitivamente i battenti e non riprendere neanche per terminare la stagione in corso. Il futuro del programma condotto da Pierluigi Pardo - si legge sul giornale - è a rischio a causa dei ricavi pubblicitari in calo e dei costi troppo elevati.