Procura chiede rinvio a giudizio di Pallotta ed ex dirigenti Roma per l'affare Diawara-Manolas

Il Corriere della Sera rivela della richiesta fatta dalla Procura di rinviare a giudizio James Pallotta, ex presidente della Roma, e altri cinque dirigenti della società capitolina all'interno delle indagini sul caso plusvalenze che riguarda il club. Le operazioni contestate sono avvenute nel periodo tra il 2018 e il 2020 e i bilanci sotto accusa sono del 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. La Roma avrebbe contabilizzato 60 milioni di plusvalenze, che avrebbero dovuto essere in realtà 39. Per queto motivo potrebbero finire sotto processo anche Umberto Gandini, amministratore delegato fino al 2018; Guido Fienga, amministratore delegato entrato in carica nel 2019 e rimasto alla Roma fino al 2021; Mauro Baldissoni, per il ruolo di direttore generale e vice presidente esecutivo; Francesco Malknecht, dirigente redattore dei bilanci; Giorgio Francia, dirigente preposto alla redazione della contabilità.

Tra gli acquisti contestati dalla Procura, quello di Spinazzola con la vendita alla Juve di Luca Pellegrini, la cessione di Nainggolan all'Inter in cambio di Zaniolo e Santon, l'acquisto di Cristante dall'Atalanta con Tumminello a fare il percorso inverso, la cessione al Napoli di Manolas con arrivo in giallorosso di Diawara e, infine, l'operazione con il Sassuolo per Defrel in cambio di Marchizza e Frattesi. Per tutti l'accusa è quella di falso in bilancio e violazione del testo unico dell’intermediazione finanziaria, reati che sarebbero stati riscontrati in cinque operazioni di mercato. Per gli attuali proprietari invece, i Friedkin, è stata chiesta l'archiviazione.