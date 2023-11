Proteste in Ucraina per il rigore: “Arbitro non ha neanche visto il replay. Sogno di Ceferin si è avverato"

"Crediamo che tutto andrà per il meglio e l'anno prossimo in Germania vedremo l'Ucraina tra le 24 migliori d'Europa".

"Abbiamo lottato fino alla fine. La squadra ucraina non è riuscita a battere l'Italia". Questa l'apertura dell'edizione online di Sport, principale quotidiano ucraino che si occupa di calcio, riportata dai colleghi di TuttoMercatoWeb.com. C'è grande amarezza e rammarico, come si capisce anche all'interno dell'articolo: "Bene, eccoci qui ad aspettare la prossima 'partita della vita' per la nostra squadra. [...] Verso la fine l'Ucraina ha pressato la 'squadra', non ci sono state occasioni, ma è stato bello vedere come l'Italia si è difesa apertamente contro le nostre. Donnarumma, sistemando il pallone dopo le uscite, trascinava lentamente il tempo".

Chiusura polemica del pezzo: "C'è stata una richiesta di rigore dopo una caduta di Mudryk, ma l'arbitro non si è preso nemmeno la briga di guardare il replay. Alla fine il sogno di Ceferin si è avverato: l'Italia si è qualificata agli Europei grazie allo 0-0. L'Ucraina conserva ancora le sue chance [...]. Crediamo che tutto andrà per il meglio e l'anno prossimo in Germania vedremo l'Ucraina tra le 24 migliori d'Europa".