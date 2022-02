Psg, arriva la protesta ultrà: “Pensa solo a brand e magliette, non c’è progetto”

Il Collectif Ultras Paris, frangia più "calda" della tifoseria del PSG, aveva esposto qualche giorno fa uno striscione che riportava un avvertimento. "La nostra pazienza ha limiti" è il messaggio lanciato dopo l'eliminazione dalla Coppa di Francia; un concetto chiarito con un comunicato nelle ultime ore: "Da troppo tempo il club ci offre qualcosa che non possiamo più tifare. Vuole essere un brand globale, è talmente ossessionato dalla vendita delle magliette al punto da dimenticare la propria storia e insultare i tifosi del Parc des Princes giocando le gare casalinghe con la divisa da trasferta. Questo è un club che acquista fuoriclasse come se fosse un bambino viziato, senza preoccuparsi di avere un piano sportivo definito. Sogna così in grande che sembra che la stagione inizi a febbraio ma disprezza i trofei nazionali. Non riconosciamo più la nostra squadra, sembra aver perso il suo DNA”.

Il comunicato descrive la gestione societaria come “incomprensibile a tutti i livelli” e deplora il "continuo cambio di allenatori mentre non si mette mai in atto un progetto serio". Poi si punta il dito contro i giocatori poco utilizzati, per i quali il calcio non sembra più essere una vera priorità, e sulla gestione incomprensibile dei giovani calciatori, oltre che sulla palese mancanza di rispetto nei confronti della squadra femminile. "Alcuni episodi sono avvenuti fuori dal campo sono più degni di una telenovela che di una squadra di calcio professionistica".