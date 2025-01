Prima pagina Psg-Reims, riposo per Barcola? L'Equipe: "Kvara pronto dall'inizio"

Questa sera, alle 21:05, fischio di inizio al Parco dei Principi per il match di campionato tra Paris Saint-Germain e Reims, valido per la 19esima giornata. In casa dei parigini c'è molta attesa per il debutto del neo acquisto Khvicha Kvaratskhelia, arrivato pochi giorni fa da Napoli e probabilmente - scrive l'Equipe in prima pagina - già utilizzato da Luis Enrique dal primo minuto. Il georgiano non potrà ancora essere impiegato in Champions League e con il delicato match contro lo Stoccarda alle porte, il tecnico spagnolo potrebbe dare un po' di riposo a Barcola e schierare subito l'ex Napoli.