Psg, si prepara la prima esclusione per Icardi. Tuchel: "Non so se gioca..."

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Ancora non so se Mauro Icardi giocherà domani sera contro il Real Madrid. Kimpembe, invece, è in buone condizioni, perché è stato capace di lavorare duramente con la squadra. Keylor Navas? E' un portiere molto calmo, mi piace per la sua energia e la sua esperienza". Così il tedesco Thomas Tuchel, allenatore del PSG, alla vigilia del difficile esordio in Champions League contro il pluridecorato Real Madrid guidato dal francese Zinedine Zidane. A proposito di francesi, il tecnico ha parlato anche di Karim Benzema, spauracchio per la difesa dei parigini, definendolo "un attaccante di grande classe, che gioca da diverse stagioni nel Real Madrid. Secondo me, ora come ora, è un calciatore molto completo". Nella conferenza stampa della vigilia ha parlato anche Marco Verratti. "Siamo felici di iniziare sul terreno del Parco dei Principi, di fronte ai nostri tifosi, affrontando una grande squadra come il Real Madrid. Sarà importante iniziare bene la competizione", le parole del centrocampista del Paris Saint-Germain.