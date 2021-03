Qatar 2022, il Belgio sommerge di gol la Bielorussia: Mertens tenuto a riposo

A Heverlee il Belgio travolge 8-0 la Bielorussia, nella gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Per i Diavoli Rossi a segno Batshuayi al 14', Vanaken al 17' e 89', Trossard al 38' e 76', Doku al 42', Praet al 49' e Benteke al 70'. Dries Mertens è stato tenuto a riposo dal ct Martinez, così come l'attaccante nerazzurro Romelu Lukaku.