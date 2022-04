Qatar 2022, iniziata la seconda fase dei biglietti per i Mondiali: già 800mila venduti

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Sono oltre 800.000 i biglietti per assistere alle partite del Mondiale di calcio in Qatar venduti nella prima fase, fa sapere la FIFA. La nuova finestra di vendita inizia oggi (su FIFA.com/tickets.) con un periodo di estrazione a sorte che durerà fino a giovedì 28 aprile. Dopo che si è svolto il sorteggio dei gironi saranno disponibili i biglietti per i tifosi, i quali potranno richiederne per un massimo di due partite al giorno. I fan possono ora vedere chi affronterà la loro squadra nella fase a gironi e inviare le richieste per le partite di apertura preferite. Questo è un vantaggio senza precedenti in una Coppa del Mondo - sottolinea FIFA - grazie alla natura straordinariamente compatta del torneo ed ai brevi tempi di percorrenza tra gli otto stadi che ospiteranno gli incontri. Inoltre, per la prima volta, saranno offerti biglietti del tifoso e biglietti del tifoso subordinati, per coloro che si dichiarano sostenitori di una determinata Nazionale in gara e vogliono sedere con altri tifosi di quella squadra. (ANSA).