Qatar 2022, la Croazia batte la Russia e va ai Mondiali: russi costretti ai playoff

La Croazia si qualifica per i Mondiali di Qatar 2022. Si è chiuso il gruppo H delle qualificazioni europee con i croati che vincono 1-0 con la Russia grazie all'autogol di Kudryashov e strappano il pass per la prossima rassegna iridata. I russi, invece, si qualificano per i playoff. La Slovenia e la Slovacchia, nonostante l'eliminazione, chiudono entrambe con una vittoria rispettivamente contro Cipro e Malta.

I risultati della 10a giornata

Croazia - Russia 1-0: 81' aut. Kudryashov (R)

Malta - Slovacchia 0-6: 6', 16' Rusnak (S), 8', 69', 90' Duda (S), 72' De Marco (S)

Slovenia - Cipro 2-1: 48' Zajc (S), 84' Cerin (S), 89' Kakoulli (C)

La classifica finale del gruppo H

1. Croazia 23*

2. Russia 22**

3. Slovacchia 14

4. Slovenia 14

5. Cipro 5

6. Malta 5

*: qualificata al mondiale

**: qualificata ai playoff