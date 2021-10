Qatar 2022, tre azzurri in campo oggi: il programma completo

Continuano oggi i match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Tre gli azzurri che scenderanno in campo nelle gare odierne: per la zona africana Kalidou Koulibaly giocherà alle 21 in Senegal-Namibia. Invece per i raggruppamenti europei Amir Rrahmani sarà impegnato in Svezia-Kosovo (ore 18), mentre Piotr Zielinski scenderà in campo nella sfida tra Polonia e San Marino. Di seguito il programma completo dei match delle nazionali europee.

Lituania-Bulgaria, ore 15 (gruppo C)

Kazakistan-Bosnia Erzegovina, ore 15 (gruppo D)

Azerbaigian-Repubblica d’Irlanda, ore 18 (gruppo A)

Svezia-Kosovo, ore 18 (gruppo B)

Georgia-Grecia, ore 18 (gruppo B)

Finlandia-Ucraina, ore 18 (gruppo D)

Scozia-Israele, ore 18 (gruppo F)

Lussemburgo-Serbia, ore 20.45 (gruppo A)

Svizzera-Irlanda del Nord, ore 20.45 (gruppo C)

Isole Faroe-Austria, ore 20.45 (gruppo F)

Moldavia-Danimarca, ore 20.45 (gruppo F)

Andorra-Inghilterra, ore 20.45 (gruppo I)

Ungheria-Albania, ore 20.45 (gruppo I)

Polonia-San Marino, ore 20.45 (gruppo I)