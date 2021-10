Quagliarella, l'inferno vissuto al Napoli diventa un film: lunedì la première

Si chiama "Quagliarella - The Untold Truth". E’ l’instant movie di Goffredo d'Onofrio e diretto dal regista Giuseppe Garau dedicato al capitano della Sampdoria. Una pellicola di 90 minuti prodotta da Mola Tv che racconta la vicenda vissuta dall'attaccante di Castellammare di Stabia ai tempi del Napoli. Minacce continue che costrinsero il giocatore a lasciare il club partenopeo e che si è conclusa a settembre 2019 con la condanna in Cassazione a quattro anni di carcere per lo stalker.

Lunedì la première

La prima della pellicola si terrà nella giornata di lunedì ai Magazzini del Cotone, Sala Grecale, del Porto Antico di Genova con inizio alle ore 17.30. All'evento saranno presenti l'Executive Producer di Mola TV, Mirwan Suwarso oltre alla formazione di Roberto D'Aversa al gran completo.