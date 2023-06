Qual. Euro 2024, non basta una magia di Elmas: l'Ucraina ribalta la Macedonia da 0-2 a 3-2

La Macedonia del Nord perde 3-2 in casa contro l'Ucraina nel match valido per il Gruppo C (lo stesso dell'Italia) delle qualificazioni a Euro 2024.

La Macedonia del Nord perde 3-2 in casa contro l'Ucraina nel match valido per il Gruppo C (lo stesso dell'Italia) delle qualificazioni a Euro 2024. I padroni di casa avanti 2-0 nel primo tempo, grazie al rigore trasformato da Bardhi ed uno stupendo tiro a giro da fuori area di Elmas, si fa rimontare nella ripresa. Di Zabarnyi e Konoplya le reti della rimonta dell'Ucraina, che favorita anche dall'espulsione di Musliu ribalta la Macedonia all'83' di Tsygankov.