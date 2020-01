Quanto lavoro con Gattuso: ieri due ore ad alta intensità e poi anche palestra

In attesa di rinforzi, Gennaro Gattuso continua a spingere al massimo gli allenamenti. Ieri - racconta Sky Sport - l'allenamento è durato 2 ore piene, sempre ad alta intensità, ma non solo: al termine della seduta c'è stato anche un passaggio in palestra. Il tecnico insiste sull'alta intensità per giocare in 30 metri come piace a lui.