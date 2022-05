Quasi tutto esaurito per l'ultima di Insigne al Maradona: ancora disponibili solo le curve inferiori

Ci sarà quasi il tutto esaurito allo stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Genoa, l'ultima gara interna di Lorenzo Insigne con la maglia azzurra.

