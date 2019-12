Quel confronto con la Spal che mette i brividi

Momento complicato, dal quale è necessario uscire il prima possibile. Gennaro Gattuso ha una missione importante: invertire un trend negativo che dura ormai da otto partite, che ha visto il Napoli sprofondare nell'anonimato del centro classifica. Se in Champions le cose sono andate bene, con la qualificazione agli ottavi, in campionato il cammino è più che negativo: gli azzurri, infatti, non portano a casa bottino pieno da ben otto partite, compresa quella di esordio dello stesso Gattuso, incappato nella sconfitta casalinga contro il Parma.

QUEL TERRIBILE ACCOSTAMENTO - Otto partite senza vittoria. Un rendimento assolutamente da rompere ed invertire, per sperare di poter rimettere in piedi una classifica che vede il Napoli occupare al momento l'ottavo posto. Solo un'altra squadra in Serie A sta portando avanti un trend peggiore di quello del Napoli: la Spal, infatti, non vince da nove partite ed al momento rappresenta il fanalino di coda della classifica con soli 9 punti.