Quello che hanno pensato tutti di Natan dopo le prime due partite

L'Udinese prima del Napoli aveva segnato appena un gol in cinque partite, sempre con Samardzic

Resiste la frase ricorrente nel giudizio su Natan: "Aspettiamo avversari migliori". L'Udinese prima del Napoli aveva segnato appena un gol in cinque partite, sempre con Samardzic, vero, ma la prova del brasiliano è stata ancora una volta positiva come quella all'esordio dal primo minuto contro il Bologna. L'ex Bragantino si è contraddistinto per diverse qualità come concentrazione, elevazione, fisicità e buona tecnica nel giocare il pallone. Contro Lucca e compagni non ha avuto vita dura ma per la seconda volta di fila non ci sono state sbavature e anzi in alcune circostanze di testa Natan è sembrato anche un gigante.

Bene in anticipo, sicuro, reattivo, in sintonia coi compagni. Samardzic lo ha messo a sedere ma un talento simile avrebbe messo in difficoltà qualsiasi difensore. Lo stesso Kim un anno fa fu protagonista di un errore proprio sul talento dell'Udinese tanto da correre poi sui social a chiedere scusa. Buona la seconda per Natan e a chi risponde "Aspettiamo avversari migliori" tranquilli perché martedì sarebbe accontentati.