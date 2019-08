Quote scudetto, Juve strafavorita per i bookmakers: Napoli prima rivale, ma distante

L'Inter si rafforza con Lukaku, il Napoli attende il suo colpo per l'attacco, la Juventus lavora al centrocampo. Ma sulla lavagna Replatz non cambiano le quote. I bianconeri sono sempre favoriti, anche in questa stagione: lo scudetto a CR7 e compagni si gioca a 1,47 mentre l’Inter insegue a 6,25, preceduta in quota anche dal Napoli di Carlo Ancelotti, a 5,00. Lontanissime tutte le altre pretendenti, con il Milan a 22, la Roma a 35, Atalanta a 45 e Lazio a 55.