Diego Demme sarà convocato per la sfida al Perugia in Coppa Italia. Questa la notizia diffusa dalla redazione di Radio Marte, che spiega come il centrocampista potrebbe partire titolare o esordire nel corso della gara. Per Lobotka, invece, bisognerà aspettare la sfida di campionato di sabato con la Fiorentina.