Ramadani (ag. Koulibaly) e Chiodi indagati dalla GdF: nel mirino due affari della Juve

(AGI) - Milano, 13 dic. - Tra la documentazione in fase di acquisizione da parte degli investigatori del nucleo speciale di Polizia Valutaria della GdF anche quella relativa a numerosi operazioni di calciomercato gestite dagli agenti Fali Ramadani e Pietro Chiodi. Tra queste quelle che hanno portato Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona e Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. E' quanto si apprende in merito all'inchiesta della procura di Milano per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio sul mancato versamento al Fisco italiano dei proventi delle commissioni guadagnati con le compravendite di giocatori. Tra gli assistiti dalla Lian Sports Group del super procuratore albanese Ramadani figurano, oltre Koulibaly, Chiesa e Pjanic, anche il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, Ante Rebic (Milan), Nikola Milenkovic (Fiorentina) e Samir Handanovic (Inter). (AGI)