Real Madrid, Bale out: col Celta Zidane potrebbe convocare James

Il Real Madrid continua la preparazione in vista dell'esordio in Liga contro il Celta Vigo. Zinedine Zidane, nell'allenamento odierno, non ha avuto a disposizione Bale e Keylor Navas, ma ha recuperato James. Il colombiano, come riportato da Marca, si è allenato con il gruppo e potrebbe unirsi alla squadra che scenderà in campo sabato alle ore 17:00 sul terreno di gioco del Balaidos.