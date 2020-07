Report da Castel Volturno: differenziato per Llorente e Younes

La SSC Napoli, attraverso un comunicato comparso sul proprio portale ufficiale, ha diramato il consueto report sulla seduta d'allenamento in vista della prossima sfida contro l'Udinese: "Seduta mattutina in programma oggi per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese di domenica al San Paolo per la 34esima giornata di Serie A (ore 19.30). La squadra si è allenata sui campi 2 e 3. Prima fase dedicata al riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passaggio e lavoro tecnico tattico con la rosa divisa in gruppi. In chiusura partitina a campo ridotto. Lavoro differenziato per Llorente e Younes".