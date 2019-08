Report da Castel Volturno: differenziato per Milik, in gruppo Younes

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della sfida contro la Fiorentina in programma sabato prossimo. Di seguito il report della seduta: "La squadra, sul campo 2, ha svolto attivazione secco con l'ausilio di ostacoli bassi.

Successivamente lavoro tattico con la rosa divisa su due metà campo. Di seguito, con il gruppo intero, seduta tecnico tattica. Chiusura con partita a campo grande.

Younes ha svolto allenamento completo. Differenziato per Milik. Domani doppia seduta".