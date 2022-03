Report da Castel Volturno: Tuanzebe e Malcuit ancora a parte, le ultime

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di domenica contro il Verona. Ecco il report aggiornato dalla società azzurra

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di domenica contro il Verona. Ecco il report aggiornato dalla società azzurra: "Il gruppo dopo una prima fase di torello e lavoro tattico ha svolto partita a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo Malcuit ha svolto lavoro in palestra".