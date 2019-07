Report da Dimaro: differenziato per Manolas e Ghoulam, piscina per Rog

Doppia seduta d'allenamento per il Napoli a Dimaro Folgarida. Ecco il report della società azzurra: "La squadra, dopo la prima fase di prevenzione, ha svolto esercizi di riscaldamento in palestra. Successivamente, in campo, la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto fase di possesso palla e posizionamento tattico con l'ausilio di paletti. A chiudere partitina a metà campo con le porte rovesciate. Manolas e Ghoulam hanno lavorato in piscina. Ancora terapie per Karnezis. Nel pomeriggio seconda sessione. Seduta condizionata da un forte temporale. La squadra ha svolto lavoro tattico con sovrapposizioni in fase offensiva e possesso palla. Successivamente mini torneo a campo ridotto risolto dalle reti di Vinicius, Zielinski, Milik e Callejon. Il gruppo poi è stato costretto rientrare anzitempo negli spogliatoi per l'intenso acquazzone. Piscina per Rog e Karnezis. Lavoro in palestra per Ghoulam, Manolas e Tonelli".