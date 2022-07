Report da Dimaro: Olivera a parte, primo giorno per Ambrosino

Fonte: sscnapoli

Mattinata di lavoro sul campo Carciato per il Napoli. Dopo una prima fasi di attivazione tra palestra e campo la squadra ha svolto lavoro aerobico, esercitazione tecnica e lavoro tattico. Olivera ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato tecnico individuale in campo. Ambrosino ha completato i test medici e ha svolto lavoro atletico con la squadra.