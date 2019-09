Report dell'allenamento mattutino: Tonelli a parte, Allan out per influenza

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno. Ecco il report dal sito ufficiale: "La squadra ha svolto allenamento sul campo 2 iniziando la sessione con una serie di torelli. Successivamente lavoro finalizzato alla reattività. Di seguito esercitazioni sui calci da fermo. Chiusura con partitina a campo ridotto. Tonelli prosegue il suo lavoro personalizzato.Affaticamento muscolare per Manolas e Younes che non saranno del match così come Allan che ha avuto un attacco influenzale".