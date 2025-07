Restyling Maradona, possibile svolta vicina: in arrivo ispezione Figc e Uefa

Luigi Roano, giornalista del quotidiano Il Mattino, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: "Questione Maradona? Ci sono ottimi passi in avanti. Entro questo mese ci sarà un’ispezione della FIGC e, soprattutto, della UEFA. Incontreranno Manfredi per far entrare concretamente Napoli nelle cinque città che ospiteranno Euro 2032. Manfredi e Cosenza consegneranno il dossier dato già ad Aurelio De Laurentiis. Sia il Comune che il Governo vogliono Napoli ad Euro 2032. Il Maradona, aperto sette giorni su sette, potrebbe diventare l'Edenlandia per i tifosi. Si possono fare centri commerciali, il food, sale di intrattenimento".

