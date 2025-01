Retroscena Dazn - Clamoroso Insigne: è stato a un passo dal Cagliari in questo mese

L'ex attaccante e capitano della SSC Napoli, Lorenzo Insigne, è stato vicino a indossare la maglia del Cagliari, come riportato dai colleghi di Dazn. Negli ultimi giorni, il club sardo ha cercato di riportare Insigne in Italia, mentre il giocatore stesso manifesta il desiderio di tornare a competere in Europa.

Oltre al Cagliari, su di lui ci sono anche gli sguardi dell’Olympiakos, club greco, e di diverse squadre turche, con il calciomercato che chiuderà l'11 febbraio.