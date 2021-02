Retroscena KKN - Un anno fa ADL aveva scelto Juric: ecco perché ha cambiato idea

A gennaio 2020, più di un anno fa, il Napoli aveva scelto di andare su Ivan Juric per la stagione successiva, ossia questa in corso. Rino Gattuso, all'epoca, s'era insediato sulla panchina azzurra da appena un mese e i risultati non erano dalla sua parte. Pertanto, dopo una serie di valutazioni, Aurelio De Laurentiis aveva deciso di fiondarsi sull'allenatore dell'Hellas Verona (acquistando tra l'altro un suo uomo come Rrahmani).

CAMBIO DI IDEA - Poi, però, Ringhio ha sistemato le cose, in campo e fuori dal campo, e la proprietà si è convinta a tenerlo. Senza contare che di mezzo c'è stato anche lo scoppio della pandemia. A rivelare il retroscena è Radio Kiss Kiss Napoli.