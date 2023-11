Retroscena Mazzarri: stava per partire per l'Egitto, ma ha rinunciato. C'è il Napoli?

Sono ore delicate dove si decide la stagione del Napoli.

Walter Mazzarri ha rinunciato ad una proposta dall'Egitto nelle ultime ore, probabilmente in attesa del Napoli. Questo il retroscena svelato da Sportitalia: "Tudor, oggi ma non domani. Tudor e solo Tudor. Ma se Tudor non arriva che si fa? Se l'ex allenatore dell'Udinese vuole un anno e mezzo chi prendiamo? Il Presidente del Napoli, De Laurentiis, ci ha pensato tutta la notte e vuole farsi trovare pronto in caso di mancato accordo, entro oggi. Walter Mazzarri è l'uomo per tutte le stagioni a Napoli. 6 mesi e via. Poi nuovo progetto.

Un indizio per Mazzarri, secondo quanto raccolto da Sportitalia: aveva una proposta da un club del campionato egiziano. Stava per partire ma ha rinunciato alla partenza. I motivi li scopriremo entro poche ore.