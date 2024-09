Retroscena su Cagliari-Napoli: il gesto di Conte dopo l'1-0

Alessio De Giuseppe, giornalista di Dazn inviato spesso a seguito del Napoli, ha parlato a Radio Marte per commentare la gara di domenica.

"La vittoria di Cagliari è stata vissuta in modo unico da Conte, scatenato in panchina. Dopo il primo gol ha continuato a sostenere e caricare i suoi, anche se mi ha colpito la sua reazione dopo lo 0-3. Sino a quando la partita era in bilico ed intensa ha dato tante indicazioni ma era abbastanza tranquillo. Sul 3-0 per gli azzurri si è invece scatenato perchè non voleva assolutamente che i suoi mollassero: evidentemente sta lavorando sulla mentalità e sulla concentrazione.

Di certo lui è il leader assoluto della squadra: con lui è tornato il silenzio che c'era con Spalletti in panchina. L'anno scorso invece i giocatori parlavano molto in campo, ora parla solo Conte e tutti lo seguono. McTominay era colpito dall'ambiente che ha trovato a Cagliari, quando è entrato è stato molto attento a rispettare le consegne. Conte gli ha parlato a bordo campo in inglese, quando è poi entrato lo scozzese, gli dava le indicazioni in italiano".