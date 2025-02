Ufficiale Ricordate Dezi? L'ex azzurro è svincolato, ma ha trovato squadra: giocherà in Serie C

Nonostante avesse svolgo già qualche allenamento con l’Audace Cerignola, club attualmente primo in classifica nel Girone C si Serie C, alla fine Jacopo Dezi non firmerà con il club pugliese. Il centrocampista classe ‘92, svincolato dall’estate scorsa dopo l’esperienza al Padova, infatti secondo TMW sarebbe vicino a trovare l’accordo con un altro club sempre in terza serie.

Si tratta, come raccolto da tuttomercatoweb.com, dell’Arezzo nel Girone B. Il giocatore e il club toscano stanno infatti lavorando sugli ultimi dettagli contrattuali prima della firma. Gli amaranto attualmente sono settimi in classifica con 40 punti.