Ufficiale Ricordate Ounas? L’ex Napoli cambia squadra ma resta in Qatar

Adam Ounas apre un nuovo capitolo della sua carriera, ancora in Qatar. L’esterno offensivo della Nazionale algerina ha firmato ufficialmente con l’Al Shamal un contratto di sei mesi, arrivando a parametro zero dopo la risoluzione consensuale con l’Al Sailiya. Per Ounas si tratta di una scelta mirata, pensata per ritrovare continuità e centralità in un progetto tecnico che punta anche sulla componente algerina. All’Al Shamal, infatti, ritroverà Baghdad Bounedjah, attaccante simbolo del club da circa un anno e mezzo, oltre ad Abdessamad Bounacer. Un trio tutto algerino destinato ad avere un peso specifico importante nelle ambizioni della squadra. Non a caso la dirigenza ha affidato a Ounas la maglia numero 10, segnale chiaro della fiducia riposta nelle sue qualità.

Cresciuto calcisticamente nel Bordeaux, Ounas vanta un percorso ricco di esperienze internazionali. In Serie A ha giocato con le maglie di Napoli e Cagliari. Parallelamente ha rappresentato l’Algeria a livello internazionale, mettendo in evidenza le sue doti tecniche anche con la maglia dei Fennec. La carriera di Ounas non è stata priva di ostacoli: infortuni e discontinuità ne hanno spesso limitato l’esplosione definitiva.