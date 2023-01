Rigore negato al Napoli! Gaetano toccato in area

Episodio molto dubbio in area della Cremonese al 24' con il Napoli che protesta per un calcio di rigore.

Episodio molto dubbio in area della Cremonese al 24' con il Napoli che protesta per un calcio di rigore. Gaetano fa filtrare in area per Raspadori, che prova ad andare via a Bianchetti, bravissimo però a chiudere lo spazio. Sul prosieguo dell'azione Gaetano finisce a terra dopo un contatto con Pickel, ma per Ferrieri Caputi è tutto regolare e il Var Marini non interviene. Dal replay si vede il piede dell'azzurro schiacciato dal grigiorossso.