Rigori a favore, Napoli penultimo: -12 rispetto a Lazio e Genoa

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola stila la classifica dei rigori concessi in questa Serie A. Guidano Genoa e Lazio con 15 penalty a favore, poi il Lecce con 13 e la Juventus con 12. Fanalini di coda Napoli e Brescia con 3, addirittura 0 per l'Udinese. Ben 12 quelli contro il Lecce, dietro ci sono Brescia, Parma e proprio la Juventus con 10.

Rigori a favore

Genoa, Lazio 15

Lecce 13

Juventus 12

Inter, Sampdoria 10

Atalanta, Fiorentina, Roma 9

Milan, Torino 8

SPAL, Verona 7

Bologna, Cagliari 6

Sassuolo 5

Parma 4

Brescia, Napoli 3

Udinese 0