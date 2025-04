Rinviate tutte le partite di sabato, quando si gioca Inter-Roma? La possibile data

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella mattinata di oggi, ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. La misura scatterà subito e durerà fino alla giornata di sabato 26 aprile compresa e impatterà anche sui campionati italiani. A margine del Consiglio die Ministri infatti il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia Nello Musumeci ha annunciato la sospensione delle partite su tutto il territorio nazionale per la giornata di sabato, ovvero il giorno dei funerali. Domenica, invece, le partite si giocheranno regolarmente.

Da capire quindi come intenderà procedere adesso la Lega Calcio in merito alla riprogrammazione delle gare in questione: Lazio-Parma di sabato sera, scrive TMW, verrà quasi certamente spostata a lunedì 28 aprile, visto che domenica a Roma è previsto il Giubileo dei Giovani con almeno 100 mila persone in arrivo con relativi disagi per l'ordine pubblico.

C'è poi la questione relativa alle altre due partite in programma sabato 26 aprile, ovvero Como-Genoa delle ore 15 e Inter-Roma delle ore 18: probabile che a questo punto la Lega decida di posticiparle al giorno successivo, quindi a domenica 27 aprile. Ma una decisione definitiva sarà presa in queste ore.