Ritiro a Castel di Sangro, svelate date e avversarie delle prime due amichevoli

In questi giorni il Napoli è impegnato nel ritiro di Dimaro, ma dal 28 luglio al 12 agosto ci sarà la seconda parte di preparazione a Castel di Sangro, come di consueto. In Abruzzo ci saranno diverse amichevoli e, come riportato dai colleghi di Pianeta Napoli, due di queste sono già note.

Il 29 luglio gli uomini di Garcia sfideranno i turchi dell'Hatayspor (lo scorso anno non terminò il campionato a causa del terremoto ad Antiochia), poi il 3 agosto altro test contro il Girona, già ospite del Napoli allo stadio Patini lo scorso anno.