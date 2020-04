Rivoluzione in attacco: a fine stagione possono restarne solo due

Vera e propria rivoluzione quella che attende l'attacco del Napoli alla prossima riapertura del mercato: Callejon e Mertens sono in scadenza di contratto e non è detto arrivi la firma, soprattutto per lo spagnolo il destino sembra ormai segnato; Milik è destinato ad andar via perché non ha ancora rinnovato il suo contratto con scadenza nel 2021; Lozano ha deluso le aspettative. Quattro giocatori, dunque, che potrebbero lasciare Napoli a fine stagione. Con Younes e Llorente sei. Resterebbero solo Insigne e Politano, seguiti da Petagna. Una vera e propria rivoluzione che coinvolgerebbe gli acquisti per una nuova e inedita strategia. Alla ricerca dei profili giusti per ripartire.