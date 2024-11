Roma, le ultime dall'allenamento odierno: Dybala torna solo in parte in gruppo

Ultime dall'allenamento odierno in casa Roma con focus sui giocatori che devono ancora rientrare in gruppo. Paulo Dybala questa mattina è tornato ad allenarsi solo parzialmente con il gruppo dopo aver svolto lavoro personalizzato nei giorni scorsi. Da capire quindi se l'argentino è disponibile per partire dal primo minuto o se darà il suo apporto a gara in corso. Presenti invece Hummels e Dovbyk di rientro dalla nazionale. Lo si apprende da La Roma 24.