Roma-Napoli, curiosità: da 31 sfide c'è sempre chi segna

Il calendario indicava la data del 3 febbraio 1980. Domani saranno trascorsi 14.518 giorni. Carlo Ancelotti era all’Olimpico, ma vestiva la casacca della Roma.

E’ passato un bel po’ di tempo dall’ultimo pareggio ad occhiali nei derby del sole di A giocati nella capitale. Dopo quella appena ricordata, infatti, si sono succedute 31 sfide con almeno una delle due compagini in campo a segno. I giallorossi sono rimasti a secco solo 3 volte (0-1 nel 1986-1987; 0-2 nel 2010-2011; 0-1 nel 2017-2018), gli azzurri in 7 differenti circostanze (2-0 nel 1985-1986 e nel 2013-2014; 1-0 nel 1988-1989, 1996-1997, 2014-2015 e 2015-2016; 3-0 nel 2000-2001).

Il conteggio dei 72 incontri disputati vede in vantaggio i padroni di casa per numero di vittorie, 32-12, e gol marcati, 114-67. Mentre i pareggi sono 28.

Eppure non solo l’esito della sfida da qualche anno è davvero incerto, ma dagli ultimi 3 scontri diretti è sempre uscito il segno 2 in schedina. Striscia, quest’ultima, che non ha eguali nella storia del match.

Curiosamente il cammino 2019-2020 della Roma in casa è quasi identico a quello del Napoli in trasferta. Entrambe contano 8 punti (2 vittorie – 2 pareggi – 1 sconfitta) e 9 gol incassati. L’unica differenza sta nel calcolo delle reti marcate: 12 a 10 per Milik e compagni.

Chi entrerà nel tabellino dei marcatori? Difficile pronosticarlo, perché quella di Ancelotti è (con l’Atalanta) la migliore cooperativa del gol in A con 10 giocatori già a segno, ma l’undici di Fonseca segue a distanza ravvicinata con 8 differenti bomber.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

72 incontri disputati

32 vittorie Roma

28 pareggi

12 vittorie Napoli

114 gol fatti Roma

67 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Napoli 2-2, 6° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Napoli 1-4, 29° giornata 2018/2019