Sarà il 2022 di... Stanislav Lobotka: da oggetto misterioso a regista sopraffino

Il 2022 sarà l'anno di Stanislav Lobotka. Inizia un nuovo anno solare con il Napoli impegnato su tre fronti e con l'obiettivo della qualificazione in Champions League da portare a casa. Tra gli azzurri abbiamo cercato di prevedere chi potrà emergere o chi si distinguerà maggiormente.

Lo mandava Marek - Hamsik avrebbe mai potuto raccomandare al Napoli un bidone solo perché suo connazionale? Lobotka sembrava il classico oggetto misterioso arrivato a Napoli solo per colmare un vuoto in mezzo al campo di due anni fa. Lo slovacco con Gattuso non aveva trovato praticamente spazio, e quelle poche volte che aveva visto il campo aveva solo sentito urlarsi nelle orecchie “Lobo, Lobo!”. Ormai abbattuto e appesantito stazionava sconsolato sulla panchina azzurra.

Con Spalletti il nuovo Lobo - Con l’arrivo di Spalletti e del nuovo staff tecnico però c’è stata la svolta, lo slovacco si è fatto trovare subito pronto e in ritiro si è presentato con tanti chili in meno. Gli infortuni però l’hanno ancora una volta frenato, ma buttato nella mischia contro la Lazio, così come nel secondo tempo con il Milan, ha finalmente dimostrato le sue qualità da regista. Pensiero veloce, tocchi di prima, visione di gioco, piroette per mandare a vuoto gli avversari. Una tipologia di giocatore che non si vedeva dai tempi di Jorginho. Nel 2021 il Napoli in alcune gare si affiderà alla sua sapiente regia e Lobotka dovrà provare a dirigere la squadra verso gli obiettivi di stagione.