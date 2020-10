Sassuolo-Crotone, le formazioni ufficiali: Muldur e Toljan titolari, debutto dal 1' per Reca

Sono state diramate le formazione dell'anticipo delle 15 della terza giornata di Campionato tra Sassuolo e Crotone. Roberto De Zerbi conferma in gran parte l'ultimo undici che ha battuto lo Spezia. In difesa Muldur e Toljan vincono il ballottaggio sulle fasce, lasciando Kyriakopoulos in panchina. In attacco confermato Defrel, in gran crescita, con Berardi e Djuricic alle spalle di Caputo. In casa Crotone, invece, scelte obbligate in difesa ed esordio da titolare per il nuovo acquisto Reca. In attacco sarà Messias ad affiancare Simy.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Muldur; Bourabia, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Vulic, Cigarini, Molina, Reca; Simy, Messias.