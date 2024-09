Scandalo in Cina: partite truccate e scommesse illegali, 43 persone squalificate a vita

Dopo due anni di indagini approfondite, in Cina sono state bandite a vita dalla Federcalcio del Paese 43 persone, di cui 38 calciatori e 5 funzionari di club. I motivi, secondo quanto riportato da Xinhua, l'agenzia di stampa ufficiale cinese, sono riconducibili ad accuse per scommesse illegali e ad altre forme di corruzione. Sono state coinvolte addirittura 120 partite, 128 sospettati e 48 società.

Interdetti a vita dallo sport anche gli ex calciatori della Nazionale Jin Jingdao, Guo Tianyu e Gu Chao. Coinvolti pure alcuni stranieri che militavano in Cina come Son Jun-ho, che ci ha giocato fino a luglio 2023 con lo Shandong Taishan. Nello specifico il classe '92 è accusato di aver partecipato a partite truccate e di aver accettato delle tangenti.