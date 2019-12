Scintille De Zerbi-Giuntoli: le panchine evitano contatto fisico

Tensione alle stelle al fischio finale di Sassuolo-Napoli, già in precedenza Gattuso era stato protagonista di un acceso diverbio con lo staff della panchina della squadra emiliana. Al triplice fischio finale però, acceso diverbio tra De Zerbi e Giuntoli, come riportato da Massimo Ugolini bordocampista Sky sono intervenuti i componenti delle due rispettive panchine per evitare il contatto fisico